Политика Обамы в Сирии провалилась - Слуцкий
10.01.2017, 14:14
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель думского Комитета по международным делам, депутат фракции ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал заявление главы Пентагона о том, что вклад России в борьбу США с ИГ "нулевой". Парламентарий отметил, что подобные высказывания доказывают безрезультатность политики Обамы на Ближнем Востоке.
"Эштон Картер расписался в бессилии и безрезультативности всей внешнеполитической линии администрации президента Обамы в Сирии. Очередное очковтирательство, рассчитанное на западную общественность с целью спасти остатки своей политической репутации, не более того", - сказал он.
"Выдавать желаемое за действительное становится фирменным стилем и визитной карточкой уходящей администрации США. Но даже на этом ставшим за последние дни привычном фоне "агонии" нынешних американских властей коробит чудовищная ложь Эштона Картера - главы Пентагона, который уже скоро может получить приставку "экс" к своей сегодняшней должности. В общей канве всё это выглядит просто местью за провал политики Обамы на ближневосточном направлении", - заметил депутат Госдумы.
"Эштон Картер расписался в бессилии и безрезультативности всей внешнеполитической линии администрации президента Обамы в Сирии. Очередное очковтирательство, рассчитанное на западную общественность с целью спасти остатки своей политической репутации, не более того", - сказал он.
"Выдавать желаемое за действительное становится фирменным стилем и визитной карточкой уходящей администрации США. Но даже на этом ставшим за последние дни привычном фоне "агонии" нынешних американских властей коробит чудовищная ложь Эштона Картера - главы Пентагона, который уже скоро может получить приставку "экс" к своей сегодняшней должности. В общей канве всё это выглядит просто местью за провал политики Обамы на ближневосточном направлении", - заметил депутат Госдумы.