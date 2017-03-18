Полицейские ЮВАО задержали экс-сотрудника банка, подозреваемого в мошенничестве
18.03.2017, 20:27
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сотрудники ОЭБиПК УВД по ЮВАО задержали бывшего сотрудника одного из банков, подозреваемого в мошенническом хищении денежных средств со счетов клиентов. В полицию обратился представитель финансового учреждения с заявлением о том, что со счёта клиентки неправомерно были сняты денежные средства.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Как установлено следствием, молодой человек внёс в компьютерной программе несоответствующие действительности данные о снятии денежных средств владелицей счёта, после чего похитил из кассы более 200 тысяч рублей.
Сотрудники полиции установили ещё два эпизода противоправной деятельности молодого человека. Злоумышленник по аналогичной схеме похитил из кассы ещё свыше 200 тысяч рублей.
Следственным управлением УВД по ЮВАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Максимальное наказание, предусмотренное санкиями данной статьи, - лишение свободы сроком до шести лет.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Как установлено следствием, молодой человек внёс в компьютерной программе несоответствующие действительности данные о снятии денежных средств владелицей счёта, после чего похитил из кассы более 200 тысяч рублей.
Сотрудники полиции установили ещё два эпизода противоправной деятельности молодого человека. Злоумышленник по аналогичной схеме похитил из кассы ещё свыше 200 тысяч рублей.
Следственным управлением УВД по ЮВАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Максимальное наказание, предусмотренное санкиями данной статьи, - лишение свободы сроком до шести лет.