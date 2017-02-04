Полицейскими в Мытищинском районе Подмосковья изъято около 500 граммов героина
04.02.2017, 11:58
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УНК ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из ГУНК МВД России и оперативниками из ОУР МУ МВД России "Мытищинское" в г.о. Долгопрудный на Московском шоссе возле одного из домов, по подозрению в хранении наркотических средств установлен и задержан ранее судимый 32-летний житель Оренбургской области.
В ходе личного досмотра у мужчины был обнаружен и изъят большой свёрток с веществом белого цвета внутри.
По результатам исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством – героином, общим весом около 500 граммов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренное ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации "Покушение на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере".
Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
Злоумышленник задержан в порядке ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
В ходе личного досмотра у мужчины был обнаружен и изъят большой свёрток с веществом белого цвета внутри.
По результатам исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством – героином, общим весом около 500 граммов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренное ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации "Покушение на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере".
Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
Злоумышленник задержан в порядке ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.