Польские политики тащат своих потомков в мир лжи и агрессии – Яровая
12.08.2017, 19:16
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Польские политики тащат своих потомков в мир лжи и агрессии. Такое мнение высказала заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая, комментируя заявление главы МИД Польши.
"Глава МИД Польши докатился в своём лживом цинизме до позиции идеолога фашистского рейха Геббельса "чем чудовищнее ложь, тем охотнее в неё поверят", – подчеркнула вице-спикер Госдумы.
Парламентарий считает, что история уже расставила все на места. "И что является правдивым историческим фактом, так это победа СССР, советского народа, советского солдата над фашизмом и освобождение Европы. А вот скелеты в шкафу польских политиков ещё предстоит доставать их потомкам, которых они тащат в мир лжи и агрессии", – заявила Яровая.
Напомним, что накануне глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что Советский союз вместе с Германией несёт ответственность за начало Второй мировой войны. Так он прокомментировал заявление российского посла Сергея Андреева о том, что в Польше должны сохранять памятники советским солдатам в благодарность за освобождение от нацизма.
"Глава МИД Польши докатился в своём лживом цинизме до позиции идеолога фашистского рейха Геббельса "чем чудовищнее ложь, тем охотнее в неё поверят", – подчеркнула вице-спикер Госдумы.
Парламентарий считает, что история уже расставила все на места. "И что является правдивым историческим фактом, так это победа СССР, советского народа, советского солдата над фашизмом и освобождение Европы. А вот скелеты в шкафу польских политиков ещё предстоит доставать их потомкам, которых они тащат в мир лжи и агрессии", – заявила Яровая.
Напомним, что накануне глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что Советский союз вместе с Германией несёт ответственность за начало Второй мировой войны. Так он прокомментировал заявление российского посла Сергея Андреева о том, что в Польше должны сохранять памятники советским солдатам в благодарность за освобождение от нацизма.
Источник: Единая Россия