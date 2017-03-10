ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Проектом вводится новая норма, регулирующая вопросы осуществления органами государственной власти регионов федеральных полномочий в области лесных отношений. В частности, Рослесхоз наделяется правом давать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации обязательные для исполнения указания по вопросам осуществления переданных полномочий.

По итогам заседания документ одобрен, в ближайшее время законопроект будет внесен для рассмотрения депутатами Государственной Думы РФ в первом чтении.

Учитывая практику реализации Лесного кодекса РФ, законопроектом предлагается исключить положения лесного законодательства, не представляющие актуальности для правового регулирования (например, часть 2 статьи 83 о возможности не передавать полномочия Российской Федерации для исполнения отдельным регионам).

Как отметил С.Донской, принятие данных изменений будет способствовать совершенствованию правового регулирования отношений, связанных с управлением землями лесного фонда, а также станет эффективным инструментом контроля за эффективностью исполнения регионами переданных полномочий в области лесных отношений.