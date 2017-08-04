ОРЕАНДА-НОВОСТИ Участникам «Платона» в Подмосковье предоставили порядка 400 миллионов рублей льгот по транспортному налогу за 2016 год, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной налоговой службы по Московской области.



«Более 1,2 тысячи физическим лицам и 1115 организациям-владельцам грузовых автомобилей, зарегистрированных в реестре транспортных средств системы взимания платы (система “Платон”), предоставлены в Подмосковье льготы по транспортному налогу за 2016 год. Льготируемые суммы налога в соответствии со статьей 361.1 и пунктом 2 статьи 362 Налогового кодекса РФ составили соответственно 51,4 миллиона и 347,7 миллиона рублей соответственно», – говорится в сообщении.



Налоговая льгота по уплате транспортного налога организациями и физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, предусмотрена в отношении автомобилей максимальной массой свыше 12 тонн, зарегистрированных в реестре транспортных средств системы «Платон» при условии внесенная платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения.



Средства, поступившие в виде платы в счёт возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения, направляются на обеспечение содержания автомобильных дорог, строительно-ремонтные работы и улучшение дорожно-транспортной инфраструктуры.



Государственная система взимания платы с транспортных средств разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн «Платон» заработала в России 15 ноября 2015 года. Средства, полученные в результате функционирования системы «Платон», аккумулируются в Федеральном дорожном фонде, их направляют на приведение федеральных автотрасс в нормативное состояние. На данный момент тариф «Платона» составляет 1,91 рубля.