ОРЕАНДА-НОВОСТИ На «горячую линию» МЧС России поступило 235 звонков после аварии на руднике «Мир» в Якутии. Психологи МЧС России приняли 235 обращений, поступивших на телефон «горячей линии» после аварии на руднике «Мир» в Якутии.



Основные из них - от родственников шахтёров, которых эвакуировали и тех, кто остаются на руднике, а также от близких работников шахты и горноспасателей, которые проводят сейчас спасательные работы.



У специалистов «горячей линии» есть списки рабочих, эвакуированных из шахты, а также списки смен горноспасателей, которые сейчас там работают. Люди беспокоятся о судьбе своих близких, поэтому психологи оказывают им информационную поддержку и психологическую помощь. В частности это касается и родственникам шахтёров, чья судьба остаётся неизвестной.



Много обращений поступает от людей, которые выражают сочувствие и хотят поддержать и шахтёров, и горноспасателей.



По информации Центра экстренной психологической помощи МЧС России, пик обращений пришёлся на первые часы работы горячей линии, так как многие не могли связаться со своими близкими – не только с шахтёрами, которых поднимали на поверхность, но и со спасателями, проводившими аварийно-спасательные работы.



Так, на «горячей линии», открытой на базе Главного управления МЧС России по Республике Якутия, работают восемь специалистов - психологи Дальневосточного филиала Центра экстренной психологической помощи и от Министерства молодёжи и семейной политики Республики.