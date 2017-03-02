После обрушения строящегося тоннеля на территории новой Москвы возбуждено уголовное дело
02.03.2017, 16:31
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ).
Установлено, что утром 02 марта 2017 года в районе 23-километра Калужского шоссе в районе Новой Москвы произошло обрушение бетонной конструкции при заливке дорожного тоннеля. По предварительным данным, один человек погиб, другим пострадавшим, число которых уточняется, оказывается вся необходимая медицинская помощь.
В настоящее время следователи и криминалисты ГСУ СК России по городу Москве совместно со спасательными службами продолжают работу на месте происшествия. Следствием собирается вся необходимая документация по строительству и эксплуатации указанного объекта для проведения судебно-строительной экспертизы, а также проводится комплекс иных следственных действий, направленных на установление причин и обстоятельств произошедшего. Расследование по уголовному делу продолжается.
Установлено, что утром 02 марта 2017 года в районе 23-километра Калужского шоссе в районе Новой Москвы произошло обрушение бетонной конструкции при заливке дорожного тоннеля. По предварительным данным, один человек погиб, другим пострадавшим, число которых уточняется, оказывается вся необходимая медицинская помощь.
В настоящее время следователи и криминалисты ГСУ СК России по городу Москве совместно со спасательными службами продолжают работу на месте происшествия. Следствием собирается вся необходимая документация по строительству и эксплуатации указанного объекта для проведения судебно-строительной экспертизы, а также проводится комплекс иных следственных действий, направленных на установление причин и обстоятельств произошедшего. Расследование по уголовному делу продолжается.