ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Из распространённых в средствах массовой информации сведений следует, что 11 февраля 2017 года в ГБУЗ МО «Сергиево-Посадская районная больница» в ходе родоразрешающей операции (кесарево сечение) скончалась 35-летняя местная жительница.

По данному факту следственным отделом по г. Сергиев Посад ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления обстоятельств происшествия, а также правильности и своевременности проведенного медицинского наблюдения.