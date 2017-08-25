ОРЕАНДА-НОВОСТИ Характер погоды в пятницу по сравнению с предыдущим днем почти не изменится. Сегодня синоптики пообещали облачность с прояснениями. Местами ожидаются небольшие кратковременные дожди. Максимальная температура не поднимется выше 17–19 градусов. При этом западный ветер будет дуть со скоростью пять — 10 метров в секунду. Местами его порывы достигнут 15 метров.



Погода начала портиться вчера, 24 августа, о чём заранее предупредило столичное МЧС. В связи с возможными ливнями и градом коммунальные и экстренные службы перешли на усиленный режим работы. Круглосуточно дежурят более тысячи рабочих и свыше 270 единиц техники Мосводостока. На контроле места с пониженным рельефом. Для экстренной откачки воды за ними закреплена спецтехника.