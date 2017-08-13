ОРЕАНДА-НОВОСТИ Посольство Российской Федерации в Соединённых Штатах Америки рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в город Шарлоттсвилль (штат Виргиния). Соответствующее предостережение размещено на странице диппредставительства в сети Facebook.



Рекомендации связаны с объявленным властями режимом ЧП в городе. В Шарлоттсвилле 12 августа должна была пройти акция ультраправых. За несколько часов до её начала неонацисты провели стихийное факельное шествие. Они потребовали от властей отказаться от планов по сносу памятника генералу Роберту Эдварду Ли (участнику гражданской войны между Севером и Югом США), воевавшему за конфедератов.



В городе начались беспорядки, в которых пострадали 15 человек. Позднее на шествии против акции ультраправых автомобиль на большой скорости въехал в толпу людей на улице. Один человек погиб, 19 получили ранения.



«...рекомендуем российским гражданам воздержаться от поездок в этот город [Шарлоттсвилль] до полной нормализации ситуации и снятия режима ЧП», - говорится в сообщении Посольства.



Ростуризм призывает российских туристов, пребывающих на территории Соединённых Штатов Америки или планирующих турпоездку в эту страну, внимательно отнестись к предупреждению Посольства России в США и учитывать ситуацию в Шарлоттсвилле при выборе маршрута.