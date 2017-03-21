Поток туристов в Пензенскую область вырос на треть в 2016 году
21.03.2017, 11:57
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Поток туристов в Пензенскую область вырос на треть в 2016 году. Олег Ягов рассказал журналистам о перспективах развития туристического рынка региона.
«Чтобы привлечь туристов в Пензенскую область, нужно вести активную работу по нескольким направлениям, - сообщил заместитель председателя правительства Пензенской области. – Во-первых, нужно изыскивать средства на рекламу, участие в выставках и грамотно выстраивать логистику.
Вторым направлением работы, по мнению Олега Ягова, должна стать организация ярких и масштабных мероприятий, способных привлечь туристов из других регионов страны.
«Резервы для усиления внутреннего и въездного туризма можно почерпнуть и в муниципалитетах, - считает зампред. - Необходимо организовать обучение для муниципальных служащих, отвечающих за данную сферу. Как правило, этим занимаются специалисты администраций, курирующие также спорт и молодежную политику. Курсы повышения квалификации помогут им более четко выстраивать свою работу».
В 2017-м году в Пензенской области планируется провести два Всероссийских фестиваля военно-исторической реконструкции. Кроме того, можно по-новому обыграть уже известные широкой публике музеи, добавив в программу их экскурсий интерактивности. Так, в музее-заповеднике «Тарханы» можно активнее презентовать блюда по рецептам XIX века, на территории пензенского музея народного творчества (МВЦ) проводить для школьников тематические мероприятия в игровой форме и т.д.
Для гостей региона будет выпущен путеводитель по Пензе, который должен быть удобным, компактным и содержать всю необходимую информацию о местных достопримечательностях.
«Чтобы привлечь туристов в Пензенскую область, нужно вести активную работу по нескольким направлениям, - сообщил заместитель председателя правительства Пензенской области. – Во-первых, нужно изыскивать средства на рекламу, участие в выставках и грамотно выстраивать логистику.
Вторым направлением работы, по мнению Олега Ягова, должна стать организация ярких и масштабных мероприятий, способных привлечь туристов из других регионов страны.
«Резервы для усиления внутреннего и въездного туризма можно почерпнуть и в муниципалитетах, - считает зампред. - Необходимо организовать обучение для муниципальных служащих, отвечающих за данную сферу. Как правило, этим занимаются специалисты администраций, курирующие также спорт и молодежную политику. Курсы повышения квалификации помогут им более четко выстраивать свою работу».
В 2017-м году в Пензенской области планируется провести два Всероссийских фестиваля военно-исторической реконструкции. Кроме того, можно по-новому обыграть уже известные широкой публике музеи, добавив в программу их экскурсий интерактивности. Так, в музее-заповеднике «Тарханы» можно активнее презентовать блюда по рецептам XIX века, на территории пензенского музея народного творчества (МВЦ) проводить для школьников тематические мероприятия в игровой форме и т.д.
Для гостей региона будет выпущен путеводитель по Пензе, который должен быть удобным, компактным и содержать всю необходимую информацию о местных достопримечательностях.