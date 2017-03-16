Потребление электроэнергии в Смоленской области в 2016 году выросло почти на 2,5%
16.03.2017, 12:38
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В филиале ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" подведены итоги отпуска электроэнергии из сети. В 2016 году он увеличился на 80,3 млн кВтч или на 2,42 % по сравнению с 2015 годом, составив 3 392,6 млн кВтч. По данным управления реализации услуг филиала, увеличение объёма потребления электроэнергии за отчётный период наблюдалось по всем уровням напряжения и категориям потребителей, кроме бюджетных потребителей и железнодорожного транспорта.
Снижение потерь электроэнергии в сетях при передаче электроэнергии в относительном выражении составило 0,18%. В рамках работы по снижению потерь электроэнергии энергетики осуществляли проверки и рейды по пресечению неучтённого потребления электроэнергии.
Снижение потерь электроэнергии в сетях при передаче электроэнергии в относительном выражении составило 0,18%. В рамках работы по снижению потерь электроэнергии энергетики осуществляли проверки и рейды по пресечению неучтённого потребления электроэнергии.