Правительство Москвы выделит субсидии операторам каршеринга
09.08.2017, 20:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился выделить субсидии на покупку автомобилей каршеринга. Требования к ним, однако, будут жёстче, чем к таксомоторам.
Как пишет "За рулём.РФ", уже несколько лет столичные власти помогают таксомоторным компаниям в приобретении новых автомобилей в кредит и лизинг – часть ежемесячных платежей оплачивает город. Теперь на финансовую помощь мэрии могут рассчитывать и операторы каршеринга, сообщил Сергей Собянин.
Под программу субсидирования попадут только произведённые в России машины стоимостью не более 1,5 млн рублей и возрастом не более трёх лет. Экологический класс при этом должен быть не ниже четвёртого, тогда как для таксомоторов допускается третий. Также для такси действует менее жёсткое ограничение по возрасту – до 5 лет, и нет ограничений по месту сборки.
Каршеринг в столице, вопреки опасениям скептиков, прижился – уже создаётся впечатление, что свободную машину можно найти чуть ли не в каждом дворе каждого спального района, хотя на деле прокатных автомобилей пока не так много – 2650, а операторов каршеринга всего пять – "Делимобиль", Anytime, BelkaCar, Car5 и YouDrive. Любопытно, что у 60% клиентов каршеринговых компаний есть собственный автомобиль, однако брать машину на прокат в нужное время и в нужном месте им зачастую оказывается удобнее.
Городская программа субсидирования позволит нарастить совокупный парк прокатных машин в городе. В перспективе, по оценке экспертов, он может составить 10-15 тысяч автомобилей.
Как пишет "За рулём.РФ", уже несколько лет столичные власти помогают таксомоторным компаниям в приобретении новых автомобилей в кредит и лизинг – часть ежемесячных платежей оплачивает город. Теперь на финансовую помощь мэрии могут рассчитывать и операторы каршеринга, сообщил Сергей Собянин.
Под программу субсидирования попадут только произведённые в России машины стоимостью не более 1,5 млн рублей и возрастом не более трёх лет. Экологический класс при этом должен быть не ниже четвёртого, тогда как для таксомоторов допускается третий. Также для такси действует менее жёсткое ограничение по возрасту – до 5 лет, и нет ограничений по месту сборки.
Каршеринг в столице, вопреки опасениям скептиков, прижился – уже создаётся впечатление, что свободную машину можно найти чуть ли не в каждом дворе каждого спального района, хотя на деле прокатных автомобилей пока не так много – 2650, а операторов каршеринга всего пять – "Делимобиль", Anytime, BelkaCar, Car5 и YouDrive. Любопытно, что у 60% клиентов каршеринговых компаний есть собственный автомобиль, однако брать машину на прокат в нужное время и в нужном месте им зачастую оказывается удобнее.
Городская программа субсидирования позволит нарастить совокупный парк прокатных машин в городе. В перспективе, по оценке экспертов, он может составить 10-15 тысяч автомобилей.
Источник: Автостат