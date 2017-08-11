Правительство РФ выделит два млрд рублей на поддержку ипотечных заемщиков
11.08.2017, 20:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Правительство РФ продолжит оказывать помощь отдельным категориям заемщиков, у которых есть сложности с погашением ипотеки, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая в Пензе на совещании по вопросам развития жилищного строительства.
"Вчера вечером я подписал распоряжение о выделении из Резервного фонда Правительства дополнительно двух миллиардов рублей, чтобы поддержать тех заемщиков, которые оказались в наиболее сложной ситуации", - пояснил он.
По словам Медведева, помощь будет оказана в соответствии с определенными критериями, а в особых случаях будет рассматриваться на базе решений специальной межведомственной комиссии с участием исполнительной власти, Государственной Думы и Уполномоченного по правам человека в РФ.
Хотя в 2017 году темпы жилищного строительства несколько снизились, это, отметил премьер-министр, не является критическим для строительной отрасли. "В прошлом году было введено более 80 миллионов квадратных метров, в этом году темпы несколько ниже, хотя то, что происходит на рынке, отражает, естественно, процессы, которые идут в экономике в целом. Спрос снизился за последние несколько лет. И в 2016 году было тоже введено несколько меньше, чем в 2015-м", - сказал Медведев.
Тем не менее, по его оценке, отрасль в настоящий момент восстанавливается, но нужно время и для восстановления спроса, и для восстановления темпов строительства.
"В целом небольшое снижение темпов ввода домов не является критическим для индустрии. Тем более государство стимулирует именно строительство стандартного жилья, как раньше его называли "жилья экономкласса", и его доля растет на рынке второй год подряд, что, наверное, самое важное", - сказал глава Правительства РФ.
"Вчера вечером я подписал распоряжение о выделении из Резервного фонда Правительства дополнительно двух миллиардов рублей, чтобы поддержать тех заемщиков, которые оказались в наиболее сложной ситуации", - пояснил он.
По словам Медведева, помощь будет оказана в соответствии с определенными критериями, а в особых случаях будет рассматриваться на базе решений специальной межведомственной комиссии с участием исполнительной власти, Государственной Думы и Уполномоченного по правам человека в РФ.
Хотя в 2017 году темпы жилищного строительства несколько снизились, это, отметил премьер-министр, не является критическим для строительной отрасли. "В прошлом году было введено более 80 миллионов квадратных метров, в этом году темпы несколько ниже, хотя то, что происходит на рынке, отражает, естественно, процессы, которые идут в экономике в целом. Спрос снизился за последние несколько лет. И в 2016 году было тоже введено несколько меньше, чем в 2015-м", - сказал Медведев.
Тем не менее, по его оценке, отрасль в настоящий момент восстанавливается, но нужно время и для восстановления спроса, и для восстановления темпов строительства.
"В целом небольшое снижение темпов ввода домов не является критическим для индустрии. Тем более государство стимулирует именно строительство стандартного жилья, как раньше его называли "жилья экономкласса", и его доля растет на рынке второй год подряд, что, наверное, самое важное", - сказал глава Правительства РФ.
Источник: Единая Россия