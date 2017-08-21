ОРЕАНДА-НОВОСТИ Правительство РФ разрабатывает стратегию по поддержке предприятий, занимающихся производством реабилитационного оборудования для людей с ограниченными возможностями здоровья. За 2-3 года планируется направить в эту сферу до 1,5 млрд рублей. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, общаясь с участниками форума «Таврида» в Крыму, сообщает РИА Новости.



Участница форума рассказала Президенту РФ о проекте, в рамках которого более 250 инвалидов со всей России сами примут участие в разработке и создании инклюзивной коллекции одежды полного цикла. «Хочу попросить Вас, как самого медийного человека России и мира… принять участие в данном проекте», – обратилась она.



«Сейчас в Правительстве готовится стратегия, связанная с поддержкой производств, где осуществляется производство реабилитационного оборудования для людей с ограниченными возможностями по здоровью. Эту тему точно совершенно можно и нужно включить в эту стратегию. Там на 2-3 года достаточно неплохие деньги запланированы – до 1,5 миллиарда, для начала. Ваше направление мы туда включим обязательно», – заверил Путин.