ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Доме Правительства под председательством Заместителя Председателя Правительства Ольги Голодец состоялось очередное заседание Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Подводя итоги работы в 2016 году, Ольга Голодец особо выделила разработку профессиональных стандартов. "Мы смогли совместить тему разработки профессиональных стандартов и их утверждения с профессиональными образовательными программами. Это должно в корне изменить уровень подготовки и квалификации большинства специальностей", – заявила вице-премьер. К настоящему моменту в Российской Федерации утверждено 836 профессиональных стандартов в основных сферах экономики.

В 2017 году, по словам Ольги Голодец, большое внимание будет уделено развитию системы независимой оценки квалификации, а также профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации рабочих кадров.



В ходе заседания также было подписано соглашение о продлении на 2017 год Генерального соглашения между социальными партнёрами – общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и Правительством РФ на 2014–2016 годы.