Правительство РФ одобрило целевую программу по развитию внутреннего и въездного туризма
22.03.2017, 13:46
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Реализация федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» положительно отмечена Правительством Российской Федерации на прошедшем недавно совещании в Белом доме. В составленном Минэкономразвития России рейтинге 38 ведомственных ФЦП Программа Ростуризма заняла одну из верхних строчек, получив оценку «выше среднего».
В соответствии с поручением председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева, Ростуризмом разрабатывается федеральная целевая программа по развитию внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на период после 2018 года.
В 2017-2018 годах в рамках ФЦП на создание объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационных и автотуристских кластеров предусмотрено 6,7 млрд руб. из федерального бюджета. В 2017 году будет выделено 3,4 млрд руб. на 23 кластера в 22 субъектах Российской Федерации, в 2018 году – 3,3 млрд руб. на 16 кластеров в 16 регионах.
Субъекты Российской Федерации, участвующие в реализации ФЦП, обеспечат финансирование из своих бюджетов в объеме 5,3 млрд руб. (1,7 млрд руб. в 2017 году и 3,6 млрд. руб. в 2018 году), а также привлечение средств внебюджетных источников за указанный период на сумму более 32,2 млрд руб. (10 млрд руб. в 2017 году и 22,2 млрд руб. в 2018 году).
В соответствии с поручением председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева, Ростуризмом разрабатывается федеральная целевая программа по развитию внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на период после 2018 года.
В 2017-2018 годах в рамках ФЦП на создание объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационных и автотуристских кластеров предусмотрено 6,7 млрд руб. из федерального бюджета. В 2017 году будет выделено 3,4 млрд руб. на 23 кластера в 22 субъектах Российской Федерации, в 2018 году – 3,3 млрд руб. на 16 кластеров в 16 регионах.
Субъекты Российской Федерации, участвующие в реализации ФЦП, обеспечат финансирование из своих бюджетов в объеме 5,3 млрд руб. (1,7 млрд руб. в 2017 году и 3,6 млрд. руб. в 2018 году), а также привлечение средств внебюджетных источников за указанный период на сумму более 32,2 млрд руб. (10 млрд руб. в 2017 году и 22,2 млрд руб. в 2018 году).