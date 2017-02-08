Правительство РФ планирует увеличить поддержку АПК в 2017 году
08.02.2017, 11:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Уровень поддержки агропромышленного комплекса РФ может быть увеличен во второй половине 2017 года, если будет такая возможность, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, выступая на съезде Союза производителей молока.
"Мы с Минсельхозом будем предлагать, чтобы уровень поддержки был увеличен, но ситуация с бюджетом сложная. Думаю, что это может произойти не ранее второй половины года", - сказал Дворкович.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев 5 декабря заявил, что господдержка аграриев в 2017 году сохранится в существующих объёмах и превысит 220 миллиардов рублей. Он также напомнил, что России удалось в значительной мере решить проблему продовольственной
безопасности страны по основным позициям.
В проекте бюджета на 2017 год на развитие АПК заложено 204,5 миллиарда рублей. Согласно бюджету на 2016 год, расходы на госпрограмму развития АПК России изначально составляли 237 миллиардов рублей. Однако впоследствии было принято решение сократить финансирование программы - на развитие отечественного АПК в прошлом году было направлено 214,8 миллиарда рублей.
"Мы с Минсельхозом будем предлагать, чтобы уровень поддержки был увеличен, но ситуация с бюджетом сложная. Думаю, что это может произойти не ранее второй половины года", - сказал Дворкович.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев 5 декабря заявил, что господдержка аграриев в 2017 году сохранится в существующих объёмах и превысит 220 миллиардов рублей. Он также напомнил, что России удалось в значительной мере решить проблему продовольственной
безопасности страны по основным позициям.
В проекте бюджета на 2017 год на развитие АПК заложено 204,5 миллиарда рублей. Согласно бюджету на 2016 год, расходы на госпрограмму развития АПК России изначально составляли 237 миллиардов рублей. Однако впоследствии было принято решение сократить финансирование программы - на развитие отечественного АПК в прошлом году было направлено 214,8 миллиарда рублей.