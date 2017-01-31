Правительство РФ распределило средства на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения
31.01.2017, 12:47
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Правительство России в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения» распределило 692,2 миллиона рублей субсидий на реконструкцию и строительство объектов здравоохранения.
«Подписанным распоряжением субсидии 2017 года в объеме 692,2 млн рублей распределены между бюджетами трех субъектов федерации на софинансирование расходных обязательств при строительстве (реконструкции) объектов государственной собственности субъектов федерации и муниципальной собственности», - говорится в сообщении.
Отмечается, что субсидии направляются на софинансирование строительства и реконструкции учреждений здравоохранения в Бурятии, Хабаровском крае и Тульской области.
«Подписанным распоряжением субсидии 2017 года в объеме 692,2 млн рублей распределены между бюджетами трех субъектов федерации на софинансирование расходных обязательств при строительстве (реконструкции) объектов государственной собственности субъектов федерации и муниципальной собственности», - говорится в сообщении.
Отмечается, что субсидии направляются на софинансирование строительства и реконструкции учреждений здравоохранения в Бурятии, Хабаровском крае и Тульской области.