Правительство РФ распределит средства на реализацию программы "Безопасные дороги"
19.01.2017, 14:55
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Правительство при выделении денег в рамках программы "Безопасные дороги" учтёт потребности, связанные с подготовкой регионов к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства.
Он отметил, что сегодня членам кабинета министров предстоит принять решение о выделении регионам на реализацию приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" 30 млрд рублей.
"Распределим ресурсы на модернизацию городской и пригородной дорожной сети в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги". Ключевая цель - обеспечить хорошее состояние дорог, сократить число аварийно опасных участков в 34 городах с населением свыше 500 тыс. человек", - сказал Медведев.
Премьер-министр добавил, что конкретный размер поддержки будет зависеть в том числе от величины самого города. "И, конечно, учтём и потребности, связанные с подготовкой к чемпионату мира по футболу 2018 года", - сказал он.
Кроме того, кабмин займётся распределением 8,3 млрд рублей, которые планируется выделить на поддержку строительства сельских дорог к населённым пунктам и к различным объектам производства переработки сельхозпродукции. "Эти средства позволят увеличить протяжённость автомобильной сети, помогут дальнейшему развитию села и агропромышленного комплекса", - подчеркнул глава правительства.
Помимо этого планируется распределить на реализацию федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий" 6 млрд 786,1 млн рублей.
По словам Медведева, деньги будут направлены на улучшение жилищных условий жителей села, в том числе молодых семей и специалистов, на развитие социальной и инженерной инфраструктуры и на грантовую поддержку местных инициатив местных жителей. На строительство и приобретение жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение жильём молодых семей" планируется распределить свыше 4 млрд рублей, заключил глава кабмина.
Он отметил, что сегодня членам кабинета министров предстоит принять решение о выделении регионам на реализацию приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" 30 млрд рублей.
"Распределим ресурсы на модернизацию городской и пригородной дорожной сети в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги". Ключевая цель - обеспечить хорошее состояние дорог, сократить число аварийно опасных участков в 34 городах с населением свыше 500 тыс. человек", - сказал Медведев.
Премьер-министр добавил, что конкретный размер поддержки будет зависеть в том числе от величины самого города. "И, конечно, учтём и потребности, связанные с подготовкой к чемпионату мира по футболу 2018 года", - сказал он.
Кроме того, кабмин займётся распределением 8,3 млрд рублей, которые планируется выделить на поддержку строительства сельских дорог к населённым пунктам и к различным объектам производства переработки сельхозпродукции. "Эти средства позволят увеличить протяжённость автомобильной сети, помогут дальнейшему развитию села и агропромышленного комплекса", - подчеркнул глава правительства.
Помимо этого планируется распределить на реализацию федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий" 6 млрд 786,1 млн рублей.
По словам Медведева, деньги будут направлены на улучшение жилищных условий жителей села, в том числе молодых семей и специалистов, на развитие социальной и инженерной инфраструктуры и на грантовую поддержку местных инициатив местных жителей. На строительство и приобретение жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение жильём молодых семей" планируется распределить свыше 4 млрд рублей, заключил глава кабмина.