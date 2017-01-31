Правительство России распределило субсидии для регионов на объекты АПК и закупку сельхозтехники
31.01.2017, 13:05
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Правительство России распределило субсидии в размере 10,65 миллиона рублей между 38 регионами на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса и приобретение технического оборудования.
«Подписанным распоряжением субсидии 2017 года в объеме 10,65 миллиона рублей распределены между бюджетами 38 субъектов федерации на софинансирование расходных обязательств, связанных с возмещением части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования», - говорится в сообщении кабмина.
Чеченской республике выделено 1,83 миллиарда рублей, Калужской области - 1,13 миллиарда рублей, Курской области - 1,08 миллиарда рублей, Ставропольскому краю - 1,06 миллиарда рублей.
Средства предоставляются в рамках государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы.
Отмечается, что Минсельхоз РФ ежегодно оценивает эффективность использования субсидий, исходя из степени достижения показателей результативности предоставления субсидий, определенных в соглашении между министерством и высшим исполнительным органом государственной власти региона.
«Подписанным распоряжением субсидии 2017 года в объеме 10,65 миллиона рублей распределены между бюджетами 38 субъектов федерации на софинансирование расходных обязательств, связанных с возмещением части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования», - говорится в сообщении кабмина.
Чеченской республике выделено 1,83 миллиарда рублей, Калужской области - 1,13 миллиарда рублей, Курской области - 1,08 миллиарда рублей, Ставропольскому краю - 1,06 миллиарда рублей.
Средства предоставляются в рамках государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы.
Отмечается, что Минсельхоз РФ ежегодно оценивает эффективность использования субсидий, исходя из степени достижения показателей результативности предоставления субсидий, определенных в соглашении между министерством и высшим исполнительным органом государственной власти региона.