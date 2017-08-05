ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Правительство России в рамках реализации государственной программы «Противодействие незаконному обороту наркотиков» утвердило постановление №903 от 29 июля 2017 года "О дополнении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров".

В сообщении на сайте кабмина говорится:



"В настоящее время поток синтетических наркотиков, в том числе новых психоактивных веществ (далее – НПВ), обладающих неопределённым правовым статусом, формулы которых постоянно изменяются, способствует поддержанию высокой степени наркоугрозы.

Подписанным постановлением перечень дополнен рядом НПВ.

В частности, четырнадцать НПВ внесены в раздел «Наркотические средства», одно НПВ – в раздел «Психотропные вещества», две позиции изменены в связи с выявлением их новых производных. Ещё пятнадцать веществ, которые включены в соответствующие разделы перечня отдельными позициями, обладают высоким наркогенным потенциалом, имеют ярко выраженные сходства в структурах с наркотическими средствами и психотропными веществами, ранее уже включёнными в перечень. При этом они не являются их производными ввиду точечных изменений их структур, позволяющих обходить установленные запреты.

Одновременно внесены соответствующие изменения в значительный, крупный и особо крупный размеры наркотических средств и психотропных веществ для целей статей 228, 2281, 229 и 2291 Уголовного кодекса Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства от 1 октября 2012 года №1002)".