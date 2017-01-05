Правительство России утвердило стратегию транспортного обеспечения во время ЧМ-2018
05.01.2017, 10:54
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении стратегии транспортного обеспечения Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года. Документ опубликован на сайте правительства.
"Стратегией определены требования к транспортному обслуживанию в период проведения спортивных соревнований, основные положения единой централизованной системы управления пассажирскими перевозками и информационной поддержки потребителей услуг транспорта и транспортной инфраструктуры, задействованной в обеспечении Кубка конфедераций ФИФА 2017 года и чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года", - говорится в документе.
Отмечается, что были конкретизированы обязательства России по предоставлению права бесплатного проезда между городами - организаторами матчей для зрителей спортивных соревнований, волонтёров и лиц, включённых в списки ФИФА.
"Стратегией определены требования к транспортному обслуживанию в период проведения спортивных соревнований, основные положения единой централизованной системы управления пассажирскими перевозками и информационной поддержки потребителей услуг транспорта и транспортной инфраструктуры, задействованной в обеспечении Кубка конфедераций ФИФА 2017 года и чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года", - говорится в документе.
Отмечается, что были конкретизированы обязательства России по предоставлению права бесплатного проезда между городами - организаторами матчей для зрителей спортивных соревнований, волонтёров и лиц, включённых в списки ФИФА.