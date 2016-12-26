Правительство внесёт в ГД законопроект об упрощенном визовом порядке в Свободном порту Владивосток
26.12.2016, 17:45
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Правительство России внесёт до конца года в Госдуму законопроект об упрощенном визовом порядке в Свободном порту Владивосток. Такое решение было принято по итогам рассмотрения законопроекта на заседании Правительства России.
Как отметил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, «законопроект прошел все согласования, получил положительное заключение Государственно-правовое управление Президента России». «В новом году парламент будет работать над принятием этого закона. Предлагается принципиально новый тип визы – электронный. Такого еще не было в истории России, хотя это решение применяется в других странах», – уточнил глава Минвостокразвития России.
В соответствии с проектом федерального закона иностранные граждане, прибывающие в Свободный порт Владивосток, получают возможность оформления однократной восьмидневной въездной визы по упрощенной схеме – в форме электронного документа. Виза действует в течение 30 дней с ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до 8 суток.
Как отметил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, «законопроект прошел все согласования, получил положительное заключение Государственно-правовое управление Президента России». «В новом году парламент будет работать над принятием этого закона. Предлагается принципиально новый тип визы – электронный. Такого еще не было в истории России, хотя это решение применяется в других странах», – уточнил глава Минвостокразвития России.
В соответствии с проектом федерального закона иностранные граждане, прибывающие в Свободный порт Владивосток, получают возможность оформления однократной восьмидневной въездной визы по упрощенной схеме – в форме электронного документа. Виза действует в течение 30 дней с ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до 8 суток.