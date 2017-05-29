ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Правительство РФ может внести изменения в правила предоставления транспортных субсидий для экспортёров. Предложено поднять субсидии для промсборщиков до 60%, а при высокой локализации производства они смогут рассчитывать и на 80%.

По нынешним правилам, минимальная поддержка на 20% транспортных затрат даётся автоконцернам, наладившим промсборку в России и сделавшим заметные инвестиции, а максимальная, на 80%, - отечественным компаниям или владельцам специнвестконтрактов (СПИК), которые только планируют инвестировать в РФ.

Апрельское Постановление правительствавводило три уровня льгот в зависимости от происхождения и условий производства продукции. Так, государство объявляло, что компенсирует 80% затрат на транспорт, если у компании есть подтверждение производства продукции (выдает Минпромторг при доказательствах выполнения определённых технологических операций в РФ) или СПИК (есть у Mazda Sollers и Daimler). Если у компании есть сертификат о происхождении товара на партию (с 1 января 2018 года), то компенсируется 60% затрат. А 20% возвращается, если она участвует в соглашениях о промсборке в РФ. В 2016 году участники промсборки могли претендовать на компенсацию 80% затрат.

В бюджете на 2017 год и 2018 – 2019 годы под экспортные субсидии заложено 11,8 млрд руб. Предлагается только два вида льгот – 60% и 80%. Затраты в размере 80% будут компенсироваться владельцам СПИКов, а также на определённые модели с локализацией выше 50%. Затраты в размере 60% компенсируют владельцам промсборки, которая соответствует условиям постановления №719 (существует перечень технологических операций, выполнение которых даёт право продукции считаться российской).