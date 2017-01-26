ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Глава российского правительства Дмитрий Медведев обратился с членам Кабинета с требованием преобразить вид улиц российских городов. По его словам, необходимо сделать так, чтобы через пять лет они приобрели достойный вид."Наша общая цель - за приблизительно пять лет в целом привести общественные пространства российских городов в достойный вид", - заявил он на заседании президиума Совета при президента РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.Он также отметил, что для данной цели уже рассматривается проект "Формирование комфортной городской среды".

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Премьер отметил важность для всех внешнего вида двора, территории вокруг дома, освещения, а также других атрибутов, присущих городским объектам в хорошем состоянии."Абсолютно любому человеку важно, как выглядит двор, в котором он живет, территория вокруг многоквартирного дома, есть ли там нормальное освещение, зелень, клумбы, удобные скамейки, можно ли спокойно гулять, заниматься спортом или припарковать свой автомобиль", - подчеркнул он.При этом он подтвердил, что в ряде областей руководству удаётся обеспечивать всё это, однако не всем это удаётся. Он также подтвердил намерения правительства повысить расходы на планы по улучшению городской среды в 4 раза с 5 до 20 миллиардов рублей. Кроме того, планируется потратить не менее полумиллиарда рублей на улучшение парков и скверов.Премьер заметил, что большую ответственность в этой сфере несут органы местного самоуправления, а федеральный центр должен стимулировать регионы активнее заниматься благоустройством с учетом запросов местных жителей. "Важно, чтобы сами жители могли влиять на выбор варианта благоустройства, давать обратную связь, контролировать качество работ", - подчеркнул Медведев.