ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Правительство внесло на рассмотрение Госдумы проект федерального закона "О внесении изменения в статью 18.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", разработанный в целях обеспечения национальной безопасности России.

Документ направлен на совершенствование законодательства в сфере противодействия незаконной миграции. Законопроектом предлагается внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП) изменение, направленное на ужесточение ответственности за нарушение установленного порядка оформления документов на право пребывания (проживания) иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ.

Для противодействия подобного рода правонарушениям законопроектом вносится изменение в санкцию части 3 статьи 18.9 КоАП об увеличении размеров административных штрафов, налагаемых на граждан, от 2 тысяч до 5 тысяч рублей, на должностных лиц – от 35 тысяч до 50 тысяч рублей, на юридических лиц – от 400 тысяч до 500 тысяч рублей.

Ужесточение административной ответственности действующей редакции КоАП за предоставление жилого помещения, транспортного средства либо оказание посреднических услуг по оформлению разрешительных документов на пребывание (проживание) в РФ иностранному гражданину или лицу без гражданства, находящимся в России с нарушением установленного порядка или правил транзитного проезда через её территорию, обусловлено увеличением правонарушений.