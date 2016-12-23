Правительство работает над решением проблемы задолженности регионов - Путин
23.12.2016, 14:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Правительство РФ принимает меры, чтобы "расшить" проблему задолженности регионов, продолжит такую работу, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.
"В целом это проблема серьёзная. В целом задолженность регионов свыше 2 трлн рублей, хотя правительство предпринимает необходимые шаги, чтобы "расшить" эту проблему. В текущем году, по-моему, 380 с небольшим млрд рублей было направлено на то, чтобы перекредитовать эти регионы, забрать у них долги из коммерческих банков и перекредитовать на правительственные кредиты, кредиты Минфина", - сказал Путин.
"Эта работа будет продолжена", - добавил он.
"В целом это проблема серьёзная. В целом задолженность регионов свыше 2 трлн рублей, хотя правительство предпринимает необходимые шаги, чтобы "расшить" эту проблему. В текущем году, по-моему, 380 с небольшим млрд рублей было направлено на то, чтобы перекредитовать эти регионы, забрать у них долги из коммерческих банков и перекредитовать на правительственные кредиты, кредиты Минфина", - сказал Путин.
"Эта работа будет продолжена", - добавил он.