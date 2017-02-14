Правительство установило критерии обеспечения исполнения обязательств по оплате энергоресурсов
14.02.2017, 10:34
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которым определяются критерии по обеспечению оплаты энергоресурсов потребителями, сообщается во вторник на сайте правительства РФ.
«Установлены критерии, при соответствии которым у потребителей энергоресурсов возникает обязанность предоставлять обеспечение исполнения обязательств по их оплате», - говорится в сообщении.
«Установлены критерии, при соответствии которым у потребителей энергоресурсов возникает обязанность предоставлять обеспечение исполнения обязательств по их оплате», - говорится в сообщении.