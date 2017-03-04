Правительство утвердило дополнительные требования к банкам, обслуживающим фонды капремонта
04.03.2017, 22:54
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, устанавливающее дополнительные требования к банкам, в которых размещаются средства на капремонт жилых домов региональных фондов- операторов. Соответствующий документ размещён на сайте кабмина.
В соответствии с законодательством фонд капитального ремонта формируется на специальном счёте проводящего капремонт регионального оператора, при этом возможно размещение временно свободных средств на специальном депозите в российской кредитной организации. Постановлением устанавливаются два дополнительных требования к таким банкам: они должны быть участниками системы страхования вкладов (ССВ), а также находиться под контролем Центробанка Российской Федерации, либо заключить договор субординированного займа с Агентством по страхованию вкладов (АСВ).
"Кредитная организация должна участвовать в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в российских банках. Кредитная организация должна находиться под прямым или косвенным контролем Банка России или Российской Федерации, либо госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов" должна заключить с кредитной организацией договор субординированного займа", - указывается в сопроводительных документах.
Предполагается, что эти изменения позволят минимизировать риски отзыва лицензии у банков, хранящих средства на капремонт многоквартирных жилых домов.
В соответствии с законодательством фонд капитального ремонта формируется на специальном счёте проводящего капремонт регионального оператора, при этом возможно размещение временно свободных средств на специальном депозите в российской кредитной организации. Постановлением устанавливаются два дополнительных требования к таким банкам: они должны быть участниками системы страхования вкладов (ССВ), а также находиться под контролем Центробанка Российской Федерации, либо заключить договор субординированного займа с Агентством по страхованию вкладов (АСВ).
"Кредитная организация должна участвовать в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в российских банках. Кредитная организация должна находиться под прямым или косвенным контролем Банка России или Российской Федерации, либо госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов" должна заключить с кредитной организацией договор субординированного займа", - указывается в сопроводительных документах.
Предполагается, что эти изменения позволят минимизировать риски отзыва лицензии у банков, хранящих средства на капремонт многоквартирных жилых домов.