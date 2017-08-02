ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В 2018 и 2019 годах будет реализована экспериментальная часть проекта, которая предполагает оказание медико-санитарной помощи нового типа в 155 и 195 медицинских организациях соответственно

Правительство РФ утвердило паспорт приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико- санитарную помощь», основной целью которого является повышение качества медицинских услуг и уровня удовлетворенности пациентов. Документ опубликован в среду на сайте Кабмина РФ.

Реализация приоритетного проекта позволит сократить очереди, время записи на прием к врачу и ожидания пациентов у кабинета врача, сроки прохождения диспансеризации, а также повысить качество оказываемых услуг и уровень удовлетворенности пациентов процессами организации работы поликлиник.

Согласно документу в 2018 и 2019 годах будет реализована экспериментальная часть проекта, которая предполагает оказание медико-санитарной помощи нового типа в 155 и 195 медицинских организациях соответственно. При этом к 2022 году не менее 4 тыс. организаций должны будут предоставлять услуги новой модели.

Кроме того, в 2018 году 50% медицинских организаций должны будут наладить процедуры реагирования на отклонения от сроков ожидания оказания медицинской помощи, установленных программой государственных гарантий, в 2020 году этот показатель достигнет 75%, в 2022 году - 95%.