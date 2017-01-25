Правительство выделило регионам 30 млрд рублей на ремонт дорог
25.01.2017, 12:23
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о распределении в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы" межбюджетных трансфертов в размере 30 млрд рублей, сообщает в среду сайт правительства.
"Подписанным постановлением распределены межбюджетные трансферты в объёме 30 млрд рублей, предоставляемые в 2017 году из федерального бюджета бюджетам 34 субъектов Федерации на финансирование дорожной деятельности в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", - говорится в сообщении.
Паспорт проекта утверждён по итогам заседания президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам 21 ноября 2016 года. Средства предоставляются в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы".
Напомним, документ о выделении регионам 30 млрд рублей на реализацию проекта "Безопасные и качественные дороги" члены кабинета министров рассмотрели на заседании правительства 19 января. По словам Медведева, принятые решения будут способствовать развитию сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения.
"Подписанным постановлением распределены межбюджетные трансферты в объёме 30 млрд рублей, предоставляемые в 2017 году из федерального бюджета бюджетам 34 субъектов Федерации на финансирование дорожной деятельности в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", - говорится в сообщении.
Паспорт проекта утверждён по итогам заседания президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам 21 ноября 2016 года. Средства предоставляются в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы".
Напомним, документ о выделении регионам 30 млрд рублей на реализацию проекта "Безопасные и качественные дороги" члены кабинета министров рассмотрели на заседании правительства 19 января. По словам Медведева, принятые решения будут способствовать развитию сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения.