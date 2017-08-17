ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Правительство РФ выделяет 4 млрд рублей на закупку антивирусных лекарств для ВИЧ-инфицированных. Об этом на заседании Кабмина РФ сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Четыре миллиарда направляются на закупку антивирусных лекарственных препаратов для ВИЧ-инфицированных, в том числе, в сочетании с вирусами гепатитов B и С. Это позволит закрыть потребность в таких препаратах в этом году», - сказал Медведев..

Он отметил, что на условиях софинансирования также планируется выделить около 650 млн рублей на строительство детского больничного комплекса в Комсомольске-на-Амуре. «Кроме того, Удмуртии будут направлены деньги на завершение строительства республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограничениями по здоровью», - добавил премьер-министр.