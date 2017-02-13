ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Абзелиловском, Белебеевском, а также в Хайбуллинском районах республики Башкортостан выявлены факты незаконной реализации спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии. В ходе осмотра изъято около 60 литров алкогольной продукции.

Изъятый алкоголь продавался жителями республики по цене намного ниже рыночной. Не исключается, что употребление такой продукции могло привести к весьма трагичным последствиям.

К примеру, 42-летний мужчина из посёлка Приютово реализовывал бутылки со спиртным из дома. А вот 22-летняя жительница села Аскарово продавала спиртное прямо из магазина, расположенного по улице Садовая.

В отношении продавцов составлены административные протоколы по статье 14.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях "Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена".

Вся изъятая алкогольная продукция направлена на экспертизу.