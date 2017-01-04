Правоохранители Башкортостана продолжают изымать из незаконного оборота спиртосодержащую продукцию
04.01.2017, 09:00
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В городе Нефтекамске в торговой точке полицейскими выявлен факт реализации спиртосодержащей жидкости.
В ходе осмотра изъято 123 флакона объёмом по 100 мл. В отношении 40-летней сотрудницы составлен административный протокол в соответствии со статьёй 14.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации "Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена".
В ходе осмотра изъято 123 флакона объёмом по 100 мл. В отношении 40-летней сотрудницы составлен административный протокол в соответствии со статьёй 14.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации "Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена".
В городе Туймазы в торговой точке по улице Гафурова полицейскими выявлен факт реализации спиртосодержащей жидкости. В ходе осмотра изъято 14 флаконов косметического лосьона объёмом по 100 мл. В отношении 48-летней предпринимательницы составлен аналогичный административный протокол.
Вся изъятая алкогольная продукция направлена на экспертизу.