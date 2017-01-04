В городе Туймазы в торговой точке по улице Гафурова полицейскими выявлен факт реализации спиртосодержащей жидкости. В ходе осмотра изъято 14 флаконов косметического лосьона объёмом по 100 мл. В отношении 48-летней предпринимательницы составлен аналогичный административный протокол.





Вся изъятая алкогольная продукция направлена на экспертизу.