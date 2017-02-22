ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Красноярском крае сотрудники ОМВД России по Иланскому району пресекли факт незаконной вырубки лесных насаждений.

В ходе проведения оперативных мероприятий по пресечению преступлений в лесной отрасли полицейские совместно с представителями лесного фонда выявили незаконную порубки лесных насаждений В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что 45-летний местный житель, не имея разрешительных документов, нанял бригаду лесорубов и незаконно вырубил более 100 деревьев породы «сосна». Сумма ущерба составила более 1,7 миллиона рублей. С места происшествия стражами порядка изъяты бензопилы и лесозаготовительная техника.

Следователи ОМВД России по Иланскому району в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 стати 260 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная рубка лесных насаждений», максимальная санкция которой предполагает до 7 лет лишения свободы. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.