ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 17 февраля Губернатор Сергей Морозов посетил Криушинский судостроительно-судоремонтный завод, где обсудил с руководством предприятия перспективы его развития.

По словам директора завода Рината Низамова, сегодня на предприятии ведётся активная работа по продвижению продукции за рубеж. За последние десять лет 18 судов, построенных в Криушах, отправлено на экспорт. «Ежегодно иностранным заказчикам мы поставляем от одной до трёх единиц продукции. По судостроению наши основные партнёры – компании из Голландии, по другим проектам Нидерланды, Бельгия, Китай. Сейчас есть перспективный проект по строительству ветрогенераторов в Ульяновской области. Наш завод готов изготавливать башни для ветрогенераторов. Мы надеемся, что заказчик сделает свой выбор в нашу пользу», - сообщил Ринат Низамов.

Глава региона заверил руководство предприятия, что Правительство Ульяновской области готово оказать всестороннюю поддержку в привлечении новых заказчиков, как на территории России, так и за рубежом, а также содействовать в работе по взаимодействию с Минпропторгом России и другими профильными федеральными ведомствами.

«Сегодня предприятие готово удвоить загрузку. Мы обязательно поддержим это начинание. А это значит, что у людей будет выше заработная плата, можно будет увеличить численность рабочих. Наша задача –отработать вопрос по оказанию содействия с заказами. Кроме того, считаю, что можно рассмотреть возможность создания региональной судоходной компании. Речные пассажирские перевозки сегодня восстанавливаются и при определенном субсидировании будут востребованы», - подчеркнул Сергей Морозов.