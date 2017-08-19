ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход расследования следственными органами СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре уголовного дела по факту причинения мужчиной ножевых ранений прохожим в городе Сургуте.

19 августа 2017 года около 11 часов 20 минут по местному времени в городе Сургуте неизвестный мужчина, вооружённый ножом, двигаясь по центральным улицам города, совершил нападение на прохожих, причинив, по уточнённым данным, 7 гражданам ножевые ранения. Все пострадавшие были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. По сообщению граждан на место незамедлительно прибыли сотрудники ППС, которые, в целях пресечения противоправных действий нападавшего применили оружие, в результате чего нападавший был ликвидирован.

В настоящее время следователями установлена личность нападавшего: по предварительным данным это местный житель 1994 года рождения. Запрошены характеризующие материалы на молодого человека, будет проверяться информация о возможных его психических отклонениях.