Председатель СК России взял на личный контроль ход расследования уголовного дела по факту убийства депутата парламента Чеченской Республики
26.08.2017, 22:37
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход расследования уголовного дела, возбуждённого органами Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской Республике, по факту убийства депутата местного парламента Мухмада Асхабова по признакам преступлений, предусмотренных п. "б" ч.2 ст. 105 УК РФ и ч.1 ст. 222 УК РФ (убийство и незаконный оборот оружия).
Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Чеченской Республике задействовать наиболее опытных сотрудников для скорейшего установления всех обстоятельств произошедшего и задержания подозреваемого.
В настоящее время по уголовному делу создана следственно-оперативная группа, допрошено более 10 свидетелей, назначен ряд экспертиз. Среди них: комплексная, судебно-медицинская, баллистическая, химическая и компьютерно-техническая. В ходе осмотра места преступления были обнаружены гильзы калибра 7,62.
Следствие рассматривает различные версии совершённого убийства: одна из основных версий-убийство связано со служебной деятельностью депутата.
Как сообщалось ранее, вчера около 8 часов утра депутат выехал из дома на работу на своём автомобиле. На автодороге Ачхой-Мартановского района его автомобиль был обстрелян неизвестными, что повлекло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого депутат скончался. Расследование уголовного дела продолжается.
Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Чеченской Республике задействовать наиболее опытных сотрудников для скорейшего установления всех обстоятельств произошедшего и задержания подозреваемого.
В настоящее время по уголовному делу создана следственно-оперативная группа, допрошено более 10 свидетелей, назначен ряд экспертиз. Среди них: комплексная, судебно-медицинская, баллистическая, химическая и компьютерно-техническая. В ходе осмотра места преступления были обнаружены гильзы калибра 7,62.
Следствие рассматривает различные версии совершённого убийства: одна из основных версий-убийство связано со служебной деятельностью депутата.
Как сообщалось ранее, вчера около 8 часов утра депутат выехал из дома на работу на своём автомобиле. На автодороге Ачхой-Мартановского района его автомобиль был обстрелян неизвестными, что повлекло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого депутат скончался. Расследование уголовного дела продолжается.
Источник: Следственный комитет России