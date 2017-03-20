В тайваньском Тайбэе завершилось первенство мира среди юниоров по фигурному катанию. Дебютантка соревнований вице-чемпионка России Алина Загитова по итогам короткой и произвольной программ стала победительницей в одиночном катании у женщин. Она набрала в сумме 208,60 балла. Второе место заняла японка Марин Хонда (201,61 балла). Бронзовая медаль досталась ещё одной представительнице Японии Каори Сакамото (195,54 балла).

В танцах на льду московские фигуристы Алла Лобода и Павел Дрозд стали серебряными призёрами первенства мира, уступив паре из США. Третье место также у американцев. А москвичи Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов остановились в шаге от пьедестала почёта и заняли четвёртое место.

Кроме того, в одиночном катании у мужчин московский спортсмен Александр Самарин завоевал бронзовую медаль. Победу одержал американец Винсен Чжоу, а серебро досталось россиянину Дмитрию Алиеву.



Соревнования проходили с 15 по 19 марта.