Предстоящие весенние полевые обсудят в Правительстве РФ 2 марта
02.03.2017, 12:51
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведёт в четверг заседание правительства, на котором в числе прочего обсудят проведение весенних полевых работ. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
В частности, с докладом о мерах по организации и обеспечению проведения в 2017 году сезонных полевых работ выступит министр сельского хозяйства Александр Ткачёв.
В частности, с докладом о мерах по организации и обеспечению проведения в 2017 году сезонных полевых работ выступит министр сельского хозяйства Александр Ткачёв.