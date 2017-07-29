Предстоятель Болгарской Церкви встретился с делегацией Русского на Афоне Пантелеимонова монастыря
29.07.2017, 19:49
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 27 июля 2017 года в Патриаршей резиденции в Софии Святейший Патриарх Болгарский Неофит принял делегацию Русского на Афоне Пантелеимонова монастыря, доставившую в Болгарию честную главу святого великомученика Пантелеимона.
Во встрече приняли участие главный секретарь Священного Синода Болгарской Православной Церкви епископ Мелнишский Герасим, протосингел Софийской митрополии архимандрит Василий (Савов), эконом святогорской обители Ксенофонт иеросхимонах Моисей (Струбини), насельник скита Ксилургу иеросхимонах Николай (Генералов), представитель Патриарха Московского и всея Руси при Святейшем Патриархе Болгарском архимандрит Филипп (Васильцев), насельник Русского на Афоне Пантелеимонова монастыря иеродиакон Серафим (Семкин), насельник афонского монастыря Ксенофонт монах Епифаний (Дамянос), начальник Синодального отдела Болгарской Православной Церкви по связям с общественностью А.И. Карамихалева, председатель Управляющего совета Афонского Балканского общества Валентин Тодоров и заместитель председателя Балканского Афонского общества Иоанис Панопулос.
В ходе братской беседы Святейший Патриарх Неофит сердечно поблагодарил архимандрита Евлогия и членов святогорского братства за их труды по принесению в Болгарию главы святого великомученика Пантелеимона, а также списка чудотворной иконы святого целителя, и подчеркнул важность этого события для Болгарской Православной Церкви.
Архимандрит Евлогий и святогорские братья, в свою очередь, поблагодарили Предстоятеля Болгарской Православной Церкви за теплый отеческий прием и за радость совместного служения.
По окончании встречи Святейший Патриарх Неофит и архимандрит Евлогий обменялись памятными подарками.
28 июля игумен Русского на Афоне Пантелеимонова монастыря был принят председателем Национального Собрания Болгарии Димитаром Главчевым.
Во встрече приняли участие епископ Мелнишский Герасим, иеросхимонах Моисей (Струбини), иеросхимонах Николай (Генералов), архимандрит Филипп (Васильцев), председатель парламентской комиссии по вероисповеданиям Красимир Вълчев, А.И. Карамихалева, Валентин Тодоров, Иоанис Панопулос.
Во встрече приняли участие главный секретарь Священного Синода Болгарской Православной Церкви епископ Мелнишский Герасим, протосингел Софийской митрополии архимандрит Василий (Савов), эконом святогорской обители Ксенофонт иеросхимонах Моисей (Струбини), насельник скита Ксилургу иеросхимонах Николай (Генералов), представитель Патриарха Московского и всея Руси при Святейшем Патриархе Болгарском архимандрит Филипп (Васильцев), насельник Русского на Афоне Пантелеимонова монастыря иеродиакон Серафим (Семкин), насельник афонского монастыря Ксенофонт монах Епифаний (Дамянос), начальник Синодального отдела Болгарской Православной Церкви по связям с общественностью А.И. Карамихалева, председатель Управляющего совета Афонского Балканского общества Валентин Тодоров и заместитель председателя Балканского Афонского общества Иоанис Панопулос.
В ходе братской беседы Святейший Патриарх Неофит сердечно поблагодарил архимандрита Евлогия и членов святогорского братства за их труды по принесению в Болгарию главы святого великомученика Пантелеимона, а также списка чудотворной иконы святого целителя, и подчеркнул важность этого события для Болгарской Православной Церкви.
Архимандрит Евлогий и святогорские братья, в свою очередь, поблагодарили Предстоятеля Болгарской Православной Церкви за теплый отеческий прием и за радость совместного служения.
По окончании встречи Святейший Патриарх Неофит и архимандрит Евлогий обменялись памятными подарками.
28 июля игумен Русского на Афоне Пантелеимонова монастыря был принят председателем Национального Собрания Болгарии Димитаром Главчевым.
Во встрече приняли участие епископ Мелнишский Герасим, иеросхимонах Моисей (Струбини), иеросхимонах Николай (Генералов), архимандрит Филипп (Васильцев), председатель парламентской комиссии по вероисповеданиям Красимир Вълчев, А.И. Карамихалева, Валентин Тодоров, Иоанис Панопулос.
Источник: Московский Патриархат