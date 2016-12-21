Предъявлено обвинение пятерым соучастникам нападения на семью полицейского в Самарской области
21.12.2016, 11:08
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В третьем следственном управлении Главного следственного управления продолжается расследование уголовного дела по факту убийства Екатерины Вашуркиной и покушения на убийство её супруга - начальника ОМВД России по г. Отрадный Самарской области Дмитрия Вашуркина группой лиц по предварительному сговору.
С учетом собранных доказательств следователями установлена роль каждого из подозреваемых в совершении преступлений и дана юридическая оценка их действиям. Непосредственным исполнителям разбойного нападения, убийства и покушения на убийство Даниилу Елтышеву, Эрнсту Яцуненко и Виталию Яранкину предъявлено обвинение по пп. «ж, к» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30 и пп. «а, ж, к» ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 162 УК РФ (убийство и покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц с целью скрыть другое преступление; разбой).
Водителю автомашины Андрею Пермякову, который привез указанных лиц к месту преступления, предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 162 УК РФ, то есть в совершении разбойного нападения в составе группы лиц по предварительному сговору.
Непосредственно не принимавшей участие в разбойном нападении и убийстве Кристине Чистяковой, которая оказала содействие соучастникам в сокрытии похищенного и предметов со следами преступления, предъявлено обвинение по ст. 316 УК РФ, то есть в совершении укрывательства особо тяжких преступлений.
Все обвиняемые в ходе допросов дали показания по обстоятельствам совершенного нападения. С учетом их показаний в ходе дополнительных осмотров удалось установить местонахождение всех предметов, похищенных в результате совершения разбойного нападения. Так, помимо ранее обнаруженных предметов и орудия преступления, в месте, указанном обвиняемыми, обнаружен и изъят кошелек и банковские карты Екатерины Вашуркиной. Таким образом, на сегодняшний день установлена судьба всего похищенного имущества и денежных средств.
С учетом собранных доказательств следователями установлена роль каждого из подозреваемых в совершении преступлений и дана юридическая оценка их действиям. Непосредственным исполнителям разбойного нападения, убийства и покушения на убийство Даниилу Елтышеву, Эрнсту Яцуненко и Виталию Яранкину предъявлено обвинение по пп. «ж, к» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30 и пп. «а, ж, к» ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 162 УК РФ (убийство и покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц с целью скрыть другое преступление; разбой).
Водителю автомашины Андрею Пермякову, который привез указанных лиц к месту преступления, предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 162 УК РФ, то есть в совершении разбойного нападения в составе группы лиц по предварительному сговору.
Непосредственно не принимавшей участие в разбойном нападении и убийстве Кристине Чистяковой, которая оказала содействие соучастникам в сокрытии похищенного и предметов со следами преступления, предъявлено обвинение по ст. 316 УК РФ, то есть в совершении укрывательства особо тяжких преступлений.
Все обвиняемые в ходе допросов дали показания по обстоятельствам совершенного нападения. С учетом их показаний в ходе дополнительных осмотров удалось установить местонахождение всех предметов, похищенных в результате совершения разбойного нападения. Так, помимо ранее обнаруженных предметов и орудия преступления, в месте, указанном обвиняемыми, обнаружен и изъят кошелек и банковские карты Екатерины Вашуркиной. Таким образом, на сегодняшний день установлена судьба всего похищенного имущества и денежных средств.