Премьер-министр распорядился выделить 5,5 млрд рублей на подключение медучреждений к интернету
31.07.2017, 16:44
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о подключении медучреждений к интернету в текущем году для оказания высокотехнологичной медицинской помощи.
«Еще одна тема. Тоже связанная и с медициной, и с цифровой экономикой – это внедрение электронных технологий в медицине, для того чтобы каждая больница и поликлиника были как минимум подключены к интернету. В противном случае они в известной степени остаются отрезанными от основных трендов развития медицины и зачастую просто не могут оказывать медицинские услуги. В этом году мы планируем выделить довольно значительную сумму – почти 5,5 миллиарда рублей и подключить почти 4 тысячи точек», - сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.
Медицинские учреждения в перспективе будут работать с электронными медицинскими картами, чтобы история болезни и результаты анализов были доступны при подключении к специальной базе данных, подчеркнул он. «Я подписал соответствующее распоряжение о подключении медицинских учреждений к сети интернет в текущем году», - подчеркнул премьер-министр.
Также Медведев сообщил, что подписал распоряжение о расширении списка медицинских изделий, с использованием которых могут быть осуществлены операции по ОМС.
«Еще одна тема. Тоже связанная и с медициной, и с цифровой экономикой – это внедрение электронных технологий в медицине, для того чтобы каждая больница и поликлиника были как минимум подключены к интернету. В противном случае они в известной степени остаются отрезанными от основных трендов развития медицины и зачастую просто не могут оказывать медицинские услуги. В этом году мы планируем выделить довольно значительную сумму – почти 5,5 миллиарда рублей и подключить почти 4 тысячи точек», - сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.
Медицинские учреждения в перспективе будут работать с электронными медицинскими картами, чтобы история болезни и результаты анализов были доступны при подключении к специальной базе данных, подчеркнул он. «Я подписал соответствующее распоряжение о подключении медицинских учреждений к сети интернет в текущем году», - подчеркнул премьер-министр.
Также Медведев сообщил, что подписал распоряжение о расширении списка медицинских изделий, с использованием которых могут быть осуществлены операции по ОМС.
Источник: Единая Россия