Премьер поддержал введение в школах краеведения в качестве факультатива
22.01.2017, 17:18
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал предложение участников XVI Съезда Партии рекомендовать главам российских регионов ввести курс краеведения в учебных учреждениях в качестве факультативного.
Медведев перед началом второго дня Съезда в воскресенье осмотрел выставку, посвящённую основным направлениям деятельности Партии.
"На счёт краеведения - это хорошая история. Но мы не будем это в обязательные часы включать. А вот в качестве факультатива рекомендовать можно", - сказал глава правительства.
Он также высказался за развитие в регионах обучения народным промыслам и ремёслам. "Мне кажется, художники там у нас есть, и школы сохранились, а вот ремесленников в хорошем смысле этого слова у нас не хватает", - сказал Медведев.
Глава кабмина предложил рассмотреть необходимость введения профессиональных стандартов для тех, кто хочет заниматься местными промыслами и ремёслами.
Медведев перед началом второго дня Съезда в воскресенье осмотрел выставку, посвящённую основным направлениям деятельности Партии.
"На счёт краеведения - это хорошая история. Но мы не будем это в обязательные часы включать. А вот в качестве факультатива рекомендовать можно", - сказал глава правительства.
Он также высказался за развитие в регионах обучения народным промыслам и ремёслам. "Мне кажется, художники там у нас есть, и школы сохранились, а вот ремесленников в хорошем смысле этого слова у нас не хватает", - сказал Медведев.
Глава кабмина предложил рассмотреть необходимость введения профессиональных стандартов для тех, кто хочет заниматься местными промыслами и ремёслами.