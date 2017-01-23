Премьер подписал постановление об индексации пенсий
23.01.2017, 16:13
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Пенсии неработающих пенсионеров увеличатся с 1 февраля на 5,4%. Такое постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
"Как я и обещал, в этом году мы возвращаемся к прежней системе индексации пенсий, а страховая пенсия в этом году будет повышена с 1 февраля. Она вырастет на уровень инфляции прошлого года, который тогда составлял 5,4%", - сказал Медведев.
Он отметил, что деньги на индексацию предусмотрены в законе о бюджете Пенсионного фонда России. Ожидается потратить около 230 миллиардов рублей.
"Подготовка к этому ведётся, документ я подписал на эту тему", - добавил премьер-министр.
В свою очередь, вице-премьер России Ольга Голодец подчеркнула, что подготовка к индексации находится на завершающей стадии, подписаны два постановления правительства.
"Как я и обещал, в этом году мы возвращаемся к прежней системе индексации пенсий, а страховая пенсия в этом году будет повышена с 1 февраля. Она вырастет на уровень инфляции прошлого года, который тогда составлял 5,4%", - сказал Медведев.
Он отметил, что деньги на индексацию предусмотрены в законе о бюджете Пенсионного фонда России. Ожидается потратить около 230 миллиардов рублей.
"Подготовка к этому ведётся, документ я подписал на эту тему", - добавил премьер-министр.
В свою очередь, вице-премьер России Ольга Голодец подчеркнула, что подготовка к индексации находится на завершающей стадии, подписаны два постановления правительства.