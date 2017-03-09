Премьер утвердил нацстратегию в интересах женщин
09.03.2017, 10:13
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о реализации национальной стратегии в интересах женщин.
Программа будет реализовываться в два этапа. В течение первого периода (в 2017-2018 годах) планируется разработать механизмы воплощения стратегии в жизнь. В частности должны быть созданы меры вовлечения женщин в экономику на разных уровнях принятия решений. На втором этапе, с 2019 по 2022 год подготовленные меры должны будут реализованы.
Также среди пунктов стратегии указаны преодоление разницы в оплате женского и мужского труда, борьба с гендерными стереотипами и насилием в отношении женщин.
Программа будет реализовываться в два этапа. В течение первого периода (в 2017-2018 годах) планируется разработать механизмы воплощения стратегии в жизнь. В частности должны быть созданы меры вовлечения женщин в экономику на разных уровнях принятия решений. На втором этапе, с 2019 по 2022 год подготовленные меры должны будут реализованы.
Также среди пунктов стратегии указаны преодоление разницы в оплате женского и мужского труда, борьба с гендерными стереотипами и насилием в отношении женщин.