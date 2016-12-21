Пресс-конференция президента РФ переносится на 23 декабря
21.12.2016, 12:48
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Пресс-конференция Президента России состоится 23 декабря 2016 года, в 12:00 мск.
Представители средств массовой информации, аккредитованные на пресс-конференцию Президента России, получат информацию о месте проведения и порядке прохода на мероприятие на указанные в заявках адреса электронной почты.
В четверг, 22 декабря, Владимир Путин примет участие в траурных мероприятиях – церемонии прощания с Андреем Карловым, послом России в Турции, погибшим 19 декабря в Анкаре в результате террористического акта.
Представители средств массовой информации, аккредитованные на пресс-конференцию Президента России, получат информацию о месте проведения и порядке прохода на мероприятие на указанные в заявках адреса электронной почты.
В четверг, 22 декабря, Владимир Путин примет участие в траурных мероприятиях – церемонии прощания с Андреем Карловым, послом России в Турции, погибшим 19 декабря в Анкаре в результате террористического акта.