ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Пресс-конференция Президента России состоится 23 декабря 2016 года, в 12:00 мск.

Представители средств массовой информации, аккредитованные на пресс-конференцию Президента России, получат информацию о месте проведения и порядке прохода на мероприятие на указанные в заявках адреса электронной почты.

В четверг, 22 декабря, Владимир Путин примет участие в траурных мероприятиях – церемонии прощания с Андреем Карловым, послом России в Турции, погибшим 19 декабря в Анкаре в результате террористического акта.