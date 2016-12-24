Президент Путин поздравил главу Азербайджана с днём рождения
24.12.2016, 11:45
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, в которой поздравил его с 55-летием, сообщает пресс-служба Кремля.
"Вы по праву пользуетесь искренним уважением соотечественников и высоким международным авторитетом как опытный и дальновидный государственный деятель, многое делающий для социально-экономического развития Азербайджана.
В России Вы известны как надёжный друг нашей страны, принципиальный сторонник укрепления российско-азербайджанского стратегического партнёрства, взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в различных сферах", - говорится в поздравлении.
"Вы по праву пользуетесь искренним уважением соотечественников и высоким международным авторитетом как опытный и дальновидный государственный деятель, многое делающий для социально-экономического развития Азербайджана.
В России Вы известны как надёжный друг нашей страны, принципиальный сторонник укрепления российско-азербайджанского стратегического партнёрства, взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в различных сферах", - говорится в поздравлении.